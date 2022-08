Ne-Yos Frau nach Trennung erstmals ohne Ehering gesichtet!

Damit scheint es endgültig! 2016 heiratete Sänger Ne-Yo (42) mit Crystal Renay seine große Liebe. Doch bereits vier Jahre später bahnte sich bei den Eheleuten die erste Liebeskrise an. Kurze Zeit später war das jedoch vergessen – die beiden gaben sich sogar erneut das Jawort. Doch Anfang August reichte Crystal schließlich die Scheidung ein. Nun war Ne-Yos Noch-Frau sogar schon ohne Ring unterwegs!

TMZ-Paparazzi erwischten die Beauty am Flughafen von Los Angeles. Wie die Aufnahmen zeigen, steuerte sie zwar mit reichlich Gepäck in Richtung der Taxis – dafür aber ganz ohne Ehering. Laut einem Insider stellte sie auf Nachfrage klar, dass es kein Liebescomeback mit Ne-Yo geben werde. Auch eine neue Beziehung käme für sie momentan auf keinen Fall infrage.

Bevor Crystal die Scheidung von dem "Let Me Love You"-Interpretin einreichte, hatte sie Anfang August angedeutet, dass der Rapper sie mehrmals betrog. "Acht Jahre. Acht Jahre voller Lügen und Täuschung. Acht Jahre, in denen ich mein Leben und meinen Mann unwissentlich mit zahlreichen Frauen geteilt habe", schrieb die 36-Jährige damals via Instagram. Ne-Yo wies die Anschuldigungen seiner Noch-Frau daraufhin entschieden von sich.

Instagram / itscrystalsmith Crystal Smith

Instagram / neyo Ne-Yo und Crystal Smith an Silvester 2019

ActionPress Ne-Yo bei den Billboard Awards, 2018

