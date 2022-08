Erstes Treffen mit dem Baby: So war es für Coupleontour-Ina

Dieses Treffen verlief ganz anders als geplant. Eigentlich wartete das Ehepaar Ina und Vanessa von Coupleontour im Juli überglücklich auf die Geburt ihrer Tochter, die Vanessa zur Welt brachte – doch dann erlitt Ina plötzlich einen Schlaganfall. Ihre Frau musste das Baby deshalb ohne sie zur Welt bringen und konnte erst Tage später mit der kleinen Olivia zu ihrer Liebsten. Jetzt verriet Ina, wie emotional die erste Begegnung mit ihrer Tochter war.

Auf Instagram forderte Nessi ihre Community auf, Ina einige Fragen zu stellen, die diese dann schriftlich beantworten könne. Daraufhin wurde die 26-Jährige nach ihren Gefühlen gefragt, als sie ihre Tochter im Krankenhaus nach einigen Tagen dann endlich in den Armen hielt – und die waren wohl überwältigend! "Ich wollte am liebsten weinen, weil ich so hin und weg von diesem süßen Wesen bin", berichtete Ina liebevoll von dem besonderen Moment.

Auch, wenn sich Nessi aktuell alleine um Olivia kümmern muss, weil sich Ina weiterhin im Krankenhaus zurück ins Leben kämpft, hält sie ihre Frau rund um die Uhr über die Entwicklung der Kleinen auf dem Laufenden. Deshalb telefoniert das Paar auch mehrmals am Tag. Außerdem nimmt die frisch gebackene Mama ihre Tochter immer wieder mit zu ihrer Frau in die Klinik.

