HBO bestätigt: "House Of The Dragon" bekommt zweite Staffel

Nach dem erfolgreichen Auftakt von House Of The Dragon gibt es gute Neuigkeiten für alle Fans. Das Game of Thrones-Prequel startete am 22. August mit einer Pilotfolge, die weltweit 9,9 Millionen Zuschauer erreichte. Nachdem die Serie den Rekord der erfolgreichsten Premiere bei HBO hinlegen konnte, ist nicht verwunderlich, dass nun klar ist: Es wird eine zweite Staffel von "House Of The Dragon" geben!

Das gab HBO nun bekannt. Ein Veröffentlichungsdatum konnte allerdings noch nicht genannt werden. Genau wie die erste Staffel soll aber auch die zweite in Deutschland bei dem Pay-TV-Sender Sky und dessen Ableger Wow zu sehen sein, wie die Verantwortlichen am Freitag bestätigten. Laut TV Spielfilm kündigten die Macher der Serie bereits an, dass es in der zweiten Staffel neue Charaktere geben wird, die in der ersten Staffel noch keine Rolle spielen.

In "House Of The Dragon" wird die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt. Nach dem Tod seines neugeborenen Sohnes und seiner Frau ernennt König Viserys Targaryen (Paddy Considine, 48) seine Tochter Rhaenyra (Milly Alcock, Emma D'Arcy, 30) zur Thronfolgerin. Dies sorgt bei dem Bruder des Königs, Rhaenyras Onkel Daemon (Matt Smith, 39), für großen Unmut. Dieser sieht sich selbst nämlich als rechtmäßigen Nachfolger des Königs.

Anzeige

© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® "House Of The Dragon"

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Matt Smith am "House of the Dragon"-Set in Cornwall

Anzeige

Getty Images Milly Alcock in London im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de