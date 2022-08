Kaum erkannt: Dieser bärtige Hüne ist Chris Hemsworth!

Nanu, wie sieht Chris Hemsworth (39) denn aus? Dass er sich für seine Filme gerne mal verändert, ist nichts Neues: In seiner Paraderolle als Thor trägt der Schauspieler seine blonde Mähne zum Beispiel schulterlang und zurückgebunden, obwohl er seine Haare sonst eher kurzgeschnitten stylt. Jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter: Auf den ersten Fotos von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film ist Chris kaum wiederzuerkennen!

Aktuell steht er in Sydney für das "Mad Max"-Prequel "Furiosa" vor der Kamera. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man Chris jetzt in einer schmutzigen schwarz-gelben Weste, Jeans und Stiefeln durch eine postapokalyptische Kulisse laufen. Noch auffälliger als sein Outfit ist jedoch sein Gesicht: Der 39-Jährige trägt einen langen und buschigen grauen Bart, eine fettige schulterlange Perücke und eine Nasenprothese. An dem Waschbrettbauch und den kräftigen Armen ist er dann aber doch einwandfrei zu identifizieren.

Auf einem Foto ist außerdem zu sehen, wie Chris auf den Fahrersitz eines Panzers springt, um sich auf eine Szene vorzubereiten, während er von Statisten umringt wird. Welche Rolle er genau in dem Film spielt, wird aktuell noch unter Verschluss gehalten – bei dem Aufzug darf man aber gespannt sein.

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

"Thor – Love and Thunder" Chris Hemsworth als Thor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de