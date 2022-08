Stylish: Lindsay Lohan und ihr Bader strahlen um die Wette

Lindsay Lohan (36) und ihr Mann sind offenbar total happy! Die Schauspielerin scheint in Bader Shammas den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Im Juli gab ein Insider bekannt, dass sie und der Unternehmer sich das Jawort gegeben haben. Danach zeigte sich die Beauty auch total verliebt im Netz und postete ein niedliches Pärchen-Pic mit ihrem Liebsten. Nun wurden die beiden von Paparazzi erwischt: Hier strahlen Lindsay und Bader um die Wette!

In London schlenderten sie gemeinsam durch die Straßen. Es ist das erste Mal, dass das Paar nach ihrer heimlichen Eheschließung in der Öffentlichkeit abgelichtet wurde. In einem coolen Partner-Look machten sie die Metropole unsicher. Lindsay trug ein blaues Jeanskleid gepaart mit braunen Boots – ihr Bader hatte ebenfalls Jeans an. Jedoch entschied er sich für unauffälligere Farben: Schwarz und Grau. Die Turteltauben lachten ausgelassen und wirkten einfach nur fröhlich.

Die 36-Jährige möchte auch gerne eine Familie gründen, aber ihre Priorität liegt laut einem Insider eher auf etwas anderem: "Lindsay hat so viel Liebe zu geben, aber im Moment ist das nicht ihre oberste Priorität." So wolle sie irgendwann ein Kind adoptieren.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im August 2022

MEGA Lindsay Lohan mit ihrem Mann Bader, August 2022

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Verlobter

