Als Hologramm: So war Johnny Depps Performance bei den VMAs

Ob Johnny Depp (59) sich seine Rückkehr auf die große Bühne so vorgestellt hat? Die Karriere des Schauspielers nimmt nach dem nervenaufreibenden Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) so langsam wieder Fahrt auf. Mittlerweile kann sich das Allroundtalent wieder über Jobs in der Filmbranche freuen und mit seiner Band Hollywood Vampires will er auch wieder Konzerte spielen. Bei den MTV Video Music Awards 2022 hatte Johnny jetzt einen ganz besonderen Auftritt – als Moonman!

Schon einige Tage vor den VMAs gab es Gerüchte, dass der 59-Jährige für einen Überraschungsauftritt in das Astronautenkostüm schlüpfen könnte. Und dann kam es Sonntagabend tatsächlich zu dieser schrägen Showeinlage und Johnny schwebte als Moonman über der Bühne. Doch er steckte nicht selbst in dem Kostüm, sondern lediglich sein Hologramm war in dem Astronautenhelm zu sehen. "Ich brauchte den Job", witzelte er, während er über dem Publikum schwebte. Dabei scherzte er weiter, dass er auch für Geburtstagspartys und Hochzeiten zur Verfügung stünde.

Johnnys gelungener Überraschungsauftritt sorgte auf Twitter für ordentlich Wirbel und ging direkt viral. Während viele Fans sich über die witzige Performance kaputtlachten und seine Coolness feierten, fanden andere den Auftritt vor allem befremdlich. "Ich kann nicht aufhören, darüber zu lachen, dass das Johnny Depps großes Comeback sein soll", schrieb ein User.

Getty Images Johnny Depp im August 2021

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

