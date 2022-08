Verheiratete Cheyenne Ochsenknecht zeigt Tattoo für Nino

Diese Liebe geht unter die Haut! Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits gaben sich bei einer Hofhochzeit das Jawort. Im Netz teilte sie schon Bilder von ihrem großen Tag, doch erst später meldete sich die TV-Bekanntheit dann zu Wort. So sei sie nicht nur total happy, sie zeigte auch, was sie sich für ihren Ehemann überlegt hatte: Cheyenne hat nun ein Liebestattoo für ihren Nino!

In ihrer Instagram-Story ließ sie den besonderen Tag Revue passieren. Sie stellte ihre dicken Klunker zur Schau – dabei fällt auf: Cheyenne trägt ihren Ring nicht traditionell an der rechten Hand und das hat einen Grund. "Ich habe an meiner rechten ein Tattoo gemacht. Für Nino als Überraschung zur Hochzeit, seinen Buchstaben. Das muss abheilen und dann mache ich meinen Ring auch rechts dran", erklärte sie ihren Followern. Offenbar wollte sie dem Vater ihres Kindes zeigen, wie viel er ihr bedeutet.

Wie lebt es sich denn so als frischgebackenes Ehepaar? "Das hat irgendwie noch gefehlt. Ich hätte nicht gedacht, dass es soviel Unterschied macht, wenn man heiratet", schwärmte Cheyenne von ihrer neuen Rolle als Ehefrau.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, August 2022

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2022 in Palma

Instagram / willywonkaweinhaus Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

