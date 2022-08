Zwei gescheiterte Ehen: Eva Longoria war total eifersüchtig!

Eva Longoria (47) hatte mit diesem ekligen Gefühl zu kämpfen! Die Schauspielerin ist derzeit mit José Bastón verheiratet und sie scheinen total happy zu sein. Er ist ihr dritter Ehemann – ihre vorigen Ehen mit Schauspieler Tyler Christopher und Ex-Sportler Tony Parker (40) scheiterten. Anscheinend hat die Desperate Housewives-Darstellerin an sich gearbeitet und eine problematische Angewohnheit abgelegt: Eva war früher total eifersüchtig!

"Eifersucht stiehlt einem so viel Energie. Ich erinnere mich daran, dass ich so eifersüchtig war, dass sich mein Magen umgedreht hat. Es ist das schlimmste Gefühl", offenbarte Eva in ihrem eigenen Podcast "Connections with Eva Longoria". Sie habe sich irgendwann gefragt, warum man dieses Gefühl überhaupt verspüren wolle. Daher ging sie dann ihre Ehe mit José anders an.

"Können wir dieses Leben einfach zusammen genießen?", sei das Motto der Turteltauben. Eva versuche die Dinge etwas ruhiger anzugehen und das scheint zu funktionieren. Denn José und sie wirken immer noch verliebt. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht streiten. "Ich schreie ihn immer noch wegen Zahnbürsten oder so an", lachte sie.

Getty Images Eva Longoria and Tony Parker, Ex-Ehepaar

Getty Images Eva Longoria bei der amfAR Gala im Mai 2022

Getty Images Eva Longoria and José Bastón, Ehepaar

