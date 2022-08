Prinz Charles wird stets von Ehe mit Diana (†36) "verfolgt"

Denkt Prinz Charles (73) immer noch an Prinzessin Diana (✝36)? 1981 wagten die beiden den Gang vor den Traualtar. Doch trotz der märchenhaften Hochzeit sollten der Sohn der Queen (96) und seine Frau in der Ehe nicht glücklich werden: Rund elf Jahre nachdem sie sich das Ja-Wort gaben, trennten sich Charles und Diana. Im August 1996 folgte dann die Scheidung. Doch obwohl der Royal 2005 seine Camilla (75) heiratete, behauptete jetzt Dianas Biograf, dass Charles immer noch an der gescheiterten Ehe zu knabbern habe!

Dianas Biograf Andrew Morton gab gegenüber dem People-Magazin an, dass sich Charles für immer an die Ehe mit seiner verstorbenen Ex-Frau erinnert wird: "Seine Tragödie ist, dass er, was auch immer er tut, was auch immer er sagt, wie auch immer er sich verhält, für eine Sache in Erinnerung bleiben wird: die Tatsache, dass seine Märchenehe zerbrach. Sie wird ihn immer verfolgen. Sein Leben wurde durch seine Ehe bestimmt", verriet der Autor in dem Interview.

Am 31. August jährt sich Dianas tragischer Tod zum 25. Mal. So sprach erst vor Kurzem ihr jüngster Sohn Prinz Harry (37) über seine verstorbene Mutter: "Es gibt keinen Tag in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten, an dem ich nicht über die Spuren nachgedacht habe, die sie nicht nur bei mir und meinem Bruder [Prinz William (40)], sondern in unserem ganzen Leben hinterlassen hat."

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles, 1983

Getty Images Prinzessin Diana und ihre Söhne Prinz Harry und Prinz William

