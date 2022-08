Mehrfach bewusstlos: Was fehlt Ex-Bachelorette Melissa?

Ex-Bachelorette Melissa Damilia (26) hat gesundheitliche Probleme. Trotz der Trennung von ihrem Ex-Freund Leander Sacher (24) Ende 2021 schien die Influencerin immer recht positiv gestimmt. Diesem gab sie in der Kuppelshow die letzte Rose, die Beziehung hielt etwa ein Jahr. Doch auch wenn die schöne Brünette sich jetzt zumindest in Sachen Männern keinen Stress machen will, scheint irgendetwas ihrem Körper nun zu viel geworden zu sein. Denn innerhalb eines Tages brach Melissa gleich zweimal zusammen!

Der Realitystar ist nachts einfach in der Küche umgekippt und lag zehn Minuten lang bewusstlos auf dem Boden. "Ich wollte mir nur etwas zu trinken holen und dann wurde mir so schlecht, dann bin ich einfach zusammengeklappt", berichtete Melissa ihren Fans auf Instagram. Kurz darauf hatte sie noch einen Kreislaufzusammenbruch und eine Nachbarin musste sich um sie kümmern.

"Ich brauche einfach nur eine Pause und muss mich jetzt wieder um meinen Körper kümmern", versuchte Melissa ihre Follower zu beruhigen. Sie habe bereits einen Arzt aufgesucht, die EKG-Werte seien aber zunächst unauffällig gewesen. Nur ihr Blutdruck sei zu niedrig. Auf die Blutwerte müsse sie allerdings noch warten.

