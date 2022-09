"The Masked Singer": Dann startet die siebte Staffel im TV!

The Masked Singer geht in die nächste Runde. 2019 wurde die beliebte Gesangsshow zum ersten Mal im deutschen TV ausgestrahlt. In insgesamt sechs Staffeln rätselten die Fans der Show bereits mit dem Rateteam darüber, welche Promis unter den kunstvollen Masken ihr Gesangstalent zum Besten geben. Zuletzt gewann Ella Endlich (38) als Zebra verkleidet den Wettbewerb. Doch wer tritt schon bald in ihre Fußstapfen? Der Start der neuen Staffel wurde nun endlich bekannt gegeben!

In einer Pressemeldung verkündete der Sender ProSieben, dass die "The Masked Singer"-Fans ab dem kommenden Herbst wieder fleißig mitraten dürfen, welche Stars in den Kostümierungen stecken. Immer samstags um 20:15 Uhr werden die neuen Folgen live ab dem 1. Oktober auf ProSieben ausgestrahlt. Welche Masken dieses Mal um den Sieg kämpfen, ist bisher jedoch noch nicht bekannt.

In den vergangenen Staffeln bekamen die Zuschauer bereits so einige beeindruckende Kostüme zu sehen: So gewann Max Mutze als Astronaut verkleidet als erster den begehrten Pokal. Auf ihn folgten Tom Beck (44) als Faultier, Sarah Engels (29) als Skelett, Sasha (50) als putziger Dinosaurier, Alexander Klaws (38) als Mülli Müller und zuletzt Ella Endlich als süßes Zebra.

Anzeige

Getty Images Matthias Opdenhövel und das Zebra im Finale von "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Nico Santos, Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Skelett bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de