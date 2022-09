Für ihr Biopic: Jennifer Coolidge wünscht sich Jen Lawrence

Jennifer Coolidge weiß genau, wer sie in ihrem Biopic spielen würde! Der American Pie-Star wurde Ende der 90er als Stiflers Mom weltberühmt. Ihre Fans feiern sie bis heute für die kultige Rolle. Darüber hinaus ist das Leben der Schauspielerin immer turbulent gewesen. Sie offenbarte gerade erst, dass die Zahl ihrer männlichen Partner dreistellig ist. Sie hätte also genug zu erzählen, um daraus einen Film zu machen. Und Jennifer weiß auch schon genau, wer die Hauptrolle übernehmen könnte: Jennifer Lawrence.

"Wenn ich jemanden aussuchen könnte, der mich spielt, dann würde ich Jennifer Lawrence nehmen", offenbarte Jennifer Deadline. Für ihre Filmbiografie wäre Jen genau die richtige Wahl, denn sie mag die 32-Jährige sehr. Allerdings ist sie sich nicht sicher, ob der Hunger Games-Star die Idee auch so gut finden würde. "Ich weiß nicht, ob sie Lust dazu hätte – wahrscheinlich würde sie ablehnen", lachte sie. Aber immerhin besteht zwischen den beiden Blondinen schon mal eine gewisse Ähnlichkeit.

Derzeit spielt Jennifer in der Serie "The White Lotus" mit, die im Oktober mit der zweiten Staffel starten soll. In der Dramedy steht sie an der Seite von Euphoria-Star Sydney Sweeney (24) und Baywatch-Darstellerin Alexandra Daddario (36) vor der Kamera.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jennifer Lawrence bei den Oscars im März 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Coolidge, Juli 2002

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de