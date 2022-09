Insider verrät: So herzlich kümmert sich Nick Cannon um Sohn

Für Nick Cannon (41) kommt seine Familie an erster Stelle. Im vergangenen Juni wurde der US-amerikanische Komiker zum achten Mal Vater. Mit dem Model Bre Tiesi durfte er einen Sohn auf der Welt begrüßen. Einige Tage nach der großen Verkündung hatten die Eltern auch verraten, wie der kleine Mann heißt: Ihr Sohn trägt den besonderen Namen Legendary Love. Wie sehr Nick in seiner Vaterrolle aufgeht, verriet nun ein Insider.

Wie Us Weekly berichtete, soll der 41-Jährige aktuell alles dafür tun, um eine starke Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen. "Nick ist ein sehr tatkräftiger Papa. Er liebt Legendary über alles", plauderte ein Insider gegenüber dem Magazin aus. Auch der frischgebackenen Mama will er so wohl unter die Arme greifen, denn Bre soll alle Hände voll zu tun haben. "Sie schafft im Moment den Spagat zwischen Vollzeitarbeit, ihrer Gesundheit und Elternschaft", fuhr die Quelle fort. Das alles sei es der Influencerin jedoch wert, da sie eine wunderbare Beziehung mit ihrem Sohn habe.

Bald schon könnte sich Nick allerdings um gleich zwei Säuglinge zur selben Zeit kümmern müssen. Vergangene Woche hatte der gebürtige Kalifornier nämlich überraschend bekannt gegeben, dass seine Ex-Freundin Brittany Bell (34) erneut von ihm schwanger sei. "Die Zeit ist stehen geblieben und das ist passiert", hatte der Vater zu einem Instagram-Video der Schwangeren geschrieben.

Instagram / legendarylovecannon Nick Cannons Sohn Legendary Love Cannon im August 2022

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihrem Sohn

