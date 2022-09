Liebeschaos: Katie Price und Carl Woods zusammen unterwegs

Katie Price (44) und Carl Woods zeigen der Welt, dass sie noch immer happy miteinander sind! Seit Beginn ihrer Beziehung kursieren immer wieder Trennungsgerüchte um das Paar. Zuletzt bestätigte die britische Reality-Darstellerin sogar selbst im Netz, dass sie nicht mehr mit Carl zusammen ist. Wie sich später herausstellte, soll die Nachricht jedoch nicht von ihr abgesetzt worden sein – denn Katies Social-Media-Profil soll gehackt worden sein. Nach dem Beziehungschaos wurden die zwei nun erstmals wieder zusammen gesichtet!

Paparazzi konnten Katie und Carl am Sonntag auf einer Veranstaltung vor die Kameralinse bekommen, bei der die 44-Jährige für ihre Reitbekleidungslinie warb. Seit das Model die Trennungsgerüchte dementierte, ist es das erste Mal, dass sich das Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigte. Und auf den Bildern, die Mail Online vorliegen, sieht man ganz deutlich: Von Trennung ist hier keine Spur!

Wie ein Insider zuletzt gegenüber OK! berichtete, sollen die beiden aktuell sogar mitten in der Planung ihrer Hochzeit stecken. "Katie möchte eine kleine Zeremonie im Ausland abhalten. Sie wollen nur enge Freunde und Familie dabei haben, damit es etwas ganz Besonderes wird – es soll intim und romantisch sein", weiß die Katie nahestehende Quelle über ihre Vorstellungen und fügte hinzu, dass ein sizilianisches Weingut in der engeren Auswahl stehen würde.

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Mai 2022

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Getty Images Carl Woods und Katie Price auf dem Weg ins Gericht

