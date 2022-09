Selten! Gwyneth Paltrow postet Schnappschuss mit den Kids

Gwyneth Paltrow (49) scheint in ihrer Rolle als zweifache Mutter total aufzugehen! Die Iron Man-Darstellerin und ihr Ex-Mann Chris Martin (45) haben zwei gemeinsame Kinder – eine Tochter namens Apple (18) und einen Sohn, der auf den Namen Moses (16) hört. Regelmäßig beweist die Hollywoodschauspielerin, dass ihr Nachwuchs ihr ganzer Stolz ist – so auch jetzt: Gwyneth teilte ein seltenes Familienfoto mit ihren Kids im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 49-Jährige nun eine ganze Reihe von Schnappschüssen, die sie während des Sommers aufgenommen hat. Dabei durfte natürlich auch eine Momentaufnahme mit ihrem Nachwuchs nicht fehlen: Auf dem Bild posieren Apple, Gwyneth und Moses Arm in Arm – und dabei ist kaum zu übersehen, dass die Kinder ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten sind.

Dass sich die drei total nahestehen, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Trotzdem kommt es manchmal auch vor, dass Gwyneth ihre Kids in Verlegenheit bringt. Als ihr Sohn Moses beispielsweise davon erfuhr, dass die Firma seiner Mutter Vibratoren verkauft, schien ihm das zunächst ziemlich unangenehm gewesen zu sein. "Vor ein paar Monaten sagt er wie aus dem Nichts: 'Weißt du, Mom, es war mir wirklich kurz peinlich, dass Goop Vibratoren verkauft", plauderte der Marvel-Star im April in der "The Ellen DeGeneres Show" aus.

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Apple Martin und ihre Mama Gwyneth Paltrow

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrem Sohn Moses im September 2022

