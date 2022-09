Mama und Single: Wünscht sich Brenda Patea einen Partner?

Hätte Brenda Patea (29) gerne wieder jemanden an ihrer Seite? Im März vergangenen Jahres wurde die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zum allerersten Mal Mama. Ihre kleine Tochter stammt aus ihrer Beziehung mit Tennisprofi Alexander Zverev (25) – die beiden trennten sich allerdings noch während der Schwangerschaft. Damit kommt die Beauty aber augenscheinlich super zurecht und genießt ihr Leben mit ihrem Töchterchen Mayla. Doch wie sieht es mit ihrem Liebesleben aus: Hätte Brenda wieder Lust auf ein bisschen Romantik? Das verriet sie jetzt Promiflash!

Auf der Modenschau von Marcel Ostertag im Rahmen der Berliner Fashion Week plauderte die 29-Jährige gegenüber Promiflash nun ein wenig aus dem Nähkästchen. Wäre sie gerne wieder in einer festen Beziehung? "Es ist komisch, aber ich war noch nie so glücklich", verriet Brenda strahlend. Momentan laufe es in ihrem Leben einfach perfekt und sie würde es nicht anders haben wollen. "Klar, ich bin Single, alleinerziehend, aber ich bin so ausgeglichen und happy", schwärmte die Influencerin.

Auch in ihr derzeitiges Dating-Leben gab Brenda im Promiflash-Interview einen kleinen Einblick. "Ich hatte bisher noch kein Date. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Lust zu", erklärte sie. Demnach könne sie auch nicht wirklich beurteilen, ob es als Mutter schwieriger sei, jemanden kennenzulernen. Dennoch gab das Model zu: "Natürlich ist es anders mit einem Kind. Man kann ja nicht wissen, ob der Mann Lust auf ein Kind hat oder nicht."

