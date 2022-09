Prinzessin Amalia beginnt Studium an der Uni in Amsterdam

Prinzessin Catharina-Amalia (18) beginnt einen neuen Abschnitt in ihrem Leben! Nachdem sie ihr Abitur mit Auszeichnung bestand, machte die Tochter von König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) ein Jahr Pause und absolvierte diverse Praktika. Dabei verfolgte Amalia ein bestimmtes Ziel: Bereits im Mai erklärte das niederländische Königshaus, dass die junge Royal für ein Studium nach Amsterdam ziehen wird. Nun ist es endlich so weit. Amalia ist jetzt offiziell eine Studentin!

Wie der niederländische Palast jetzt auf Instagram bestätigte, begann Amalias Semester heute. "Die Prinzessin erscheint zu ihrer ersten Vorlesung an der Universität von Amsterdam. Heute beginnt sie ihr Studium in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft", hieß es unter dem offiziellen Post. Für ihren ersten Tag an der Uni wählte die 18-Jährige ein elegantes Outfit: Zu ihrem schwarz-weiß-gemusterten Oberteil und einer weißen Hose entschied sich Amalia für einen beigen, langen Mantel. Um den Look komplett zu machen, trug die junge Frau zu ihrem Outfit lässige Turnschuhe und einen Jutebeutel.

Schon im Mai deutete das Königshaus an, wie anstrengend das Studium für die Prinzessin sein wird: Bevor sie sich für den Bachelorstudiengang einschreiben konnte, musste Amalia ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchlaufen. Und obwohl die Blondine jetzt für vier Studienfächer gleichzeitig lernen muss, wird sie wahrscheinlich weiterhin gemeinsam mit ihrer Familie an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen.

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Catharina-Amalia, Tochter von Königin Máxima

Royal Press Europe / ActionPress Prinzessin Catharina-Amalia im September 2022

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Catharina-Amalia in Amsterdam, 2022

