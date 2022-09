Schießereien und Blut: Darum geht es in Nathalie Volks Buch

Nathalie Volk (25) gibt endlich weitere Informationen über ihr Buch preis! Die Schlagzeilen um die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wurden in den vergangenen Monaten nicht weniger. Nachdem sie sich zunächst von ihrem Partner Frank Otto (65) getrennt hatte, kam sie mit dem Hells-Angels-Rocker Timur A. zusammen. Doch auch diese Beziehung sollte nicht halten. Im März feierte die Influencerin dafür ihr Liebes-Comeback mit dem Medienunternehmer. Mitte August gab sie daraufhin bekannt, dass sie in einem Buch über ihre Vergangenheit auspacken wolle. Jetzt verriet Nathalie Details über ihr neues Projekt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 25-Jährige nun Fragen rund um ihr Buch. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, was sie darin genau enthüllen wolle. "Viele Leute machen sich ein Bild von Menschen, können sich aber nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben. Und genau deshalb bin ich froh, meine Geschichte und die ganze Wahrheit zu teilen", teaserte Nathalie und fügte hinzu: "'Schießereien und das Blut meiner Eltern vom Marmorboden aufwischen, gehörten zum Alltag meiner Kindheit', ist einer der Sätze aus meinem Buch."

Doch wann kann die Fangemeinde der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin eigentlich mit dem Buch rechnen? Ein konkretes Erscheinungsdatum scheint es bislang tatsächlich noch nicht zu geben. "Ich suche im Moment nach einem guten Verlag", erklärte Nathalie, die auch unter dem Künstlernamen Miranda Di Grande bekannt ist.

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

