Was wurde eigentlich aus den "Sommerhaus"-Paaren von 2021?

Wie ging es für sie weiter? Bereits 2021 zogen acht Pärchen in das Sommerhaus der Stars ein und kämpften um das satte Preisgeld von 50.000 Euro. Dabei gab es selbstredend auch jede Menge Drama und Streitereien zu sehen. Am Ende sicherten sich Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel (36) den Sieg. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern. Doch was machen die ehemaligen Teilnehmer eigentlich heute?

Bei den beiden Gewinnern der vergangenen Ausgabe könnte es wohl derzeit kaum besser laufen. Seit fünf Jahren sind der Unter Uns-Darsteller und sein Liebster überglücklich miteinander. Einen Wunsch möchten sich die beiden aber unbedingt in naher Zukunft erfüllen. "Unsere Sehnsucht nach einem eigenen Kind ist groß", verriet Lars erst kürzlich in einem Interview. Auch bei den zweitplatzierten Sissi Hofbauer (26) und Ben Melzer ist alles paletti – sie wollen bald heiraten. Im Juni begaben sie sich dafür auf die Suche nach einer Location.

Zwischen Mike Cees und Michelle Monballijn flogen in der Reality-TV-Show ordentlich die Fetzen. Im Februar verkündete Mike, deswegen die Scheidung einreichen zu wollen. Dazu kam es aber nie – stattdessen arbeiteten die beiden an ihrer Beziehung und rauften sich offenbar wieder zusammen. Stephan Jerkel (52) und Peggy Jerofke trennten sich hingegen Anfang des Jahres – aber nur räumlich. Auch Samira und Yasin Cilingir (31) durchlebten schwierige Zeiten und steckten im April in einem Ehezwist. Dennoch planen die beiden eine zweite Hochzeit im Mai 2023.

Um die Ex-Sommerhaus-Teilnehmer Mola Adebisi (49) und Adelina Zilai war es nach ihrem Auszug hingegen ruhiger geworden. Vor wenigen Wochen ließ sich die Freundin des TV-Moderators jedoch die Brüste ganz ohne Silikon vergrößern. Um Almklausi (52) und Maritta Krehl ist es ebenfalls sehr still. Das Gleiche gilt für die einstigen Sommerhaus-Nachzügler Jana Pallaske (43) und Sascha Girndt (46) – die beiden Pärchen sind aber noch vereint.

