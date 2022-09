Wegen Demenz: René Weller erkennt seine Frau nicht mehr

René Wellers (68) Zustand spitzt sich immer mehr zu. Der Boxer und seine Frau Maria Weller (69) nahmen im Jahr 2016 bei Das Sommerhaus der Stars teil. Zu dieser Zeit war René bereits an Demenz erkrankt, hatte jedoch noch keine Symptome. Inzwischen ist die Krankheit bei dem 68-Jährigen bereits weit fortgeschritten. René weiß nicht einmal mehr, wer seine Frau ist.

Im Interview mit Bild sprach Maria ehrlich über den aktuellen Zustand ihres Mannes. "Ich versuche alles, damit er sich an die guten und glücklichen Zeiten erinnert." Sie zeige ihm alte gemeinsame Fotos. "Dann schaut er mich an und sagt: 'Du bist so schön'. Aber er weiß nicht mehr, dass ich seine Frau bin", erzählte sie traurig.

Sie kümmert sich auch um ihren Liebsten. Ein Pflegeheim können sie sich nicht leisten, denn die Box-Ikone bekommt nur 270 Euro Rente. "René hat nie in die Rente eingezahlt. Viele Künstler denken nicht an später. Und sein halbes Vermögen hat er für vermeintliche Freunde ausgegeben. Alle haben ihn abgezockt", erklärte Maria.

Action Press / Niedermüller,Thomas Maria und René Weller im September 2016

Instagram / rene_weller_maria Boxlegende René Weller in jungen Jahren

Instagram / rene_weller_maria Maria Weller, Ehefrau von René Weller

