Kein Besuch: Warum ist Herzogin Kate nicht bei der Queen?

Der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. (96) versetzt alle in große Sorge. Was vor wenigen Wochen vermutete wurde, wurde heute offizielle bestätigt: Die Königin befindet sich aktuell in ärztlicher Betreuung. Nähere Informationen über den Zustand des britischen Oberhauptes sind noch nicht bekannt, allerdings ist Prinz Charles (73) bereits auf dem Weg zu seiner Mutter. Doch nicht alle Familienmitglieder werden an der Seite der Queen erwartet!

Laut dem Hello-Magazin befindet sich Herzogin Kate (40) trotz der Nachrichten nach wie vor in Windsor – Prinz William (40) dagegen ist bereits unterwegs, um seine Großmutter zu besuchen. Die 40-Jährige kann der Queen nicht beistehen, da sie sich zu Hause um ihren Nachwuchs kümmern muss – ihre Kinder hatten ihren ersten Schultag.

Nicht nur die engste Verwandtschaft ist zur Queen angereist: Auch die Royal-Fans fahren zum Balmoral Castle nach Schottland. Laut BBC News haben sich Menschen vor dem Anwesen versammelt, in dem sich die 96-Jährige aufhält. Ihre Privatsphäre wird von den Polizisten vor Ort beschützt – rund um das Schloss wurden Zäune und Wachen aufgestellt.

Getty Images Herzogin Kate und Queen Elizabeth II.

Getty Images Herzogin Kate im März 2020 in Dublin

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

