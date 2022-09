Was sagt Sam Asghari zu dem Interview von Britneys Sohn?

Britney Spears' (40) Ehemann Sam Asghari (28) teilt jetzt gegen Kevin Federline (44) aus. Der Ex-Mann des Popsternchens gab erst Anfang September ein Interview mit ihrem gemeinsamen Sohn Jayden James (15). In diesem kritisierte der 15-Jährige vor allem die offenherzigen Instagram-Posts seiner Mutter und verteidigte seinen Großvater Jamie Spears (70). Von dessen Vormundschaft konnte Britney sich vergangenes Jahr endlich befreien und war von den Aussagen ihres Sohnes wenig begeistert. Jetzt soll auch Britneys Mann Sam Stellung bezogen und Kevin dafür verurteilt haben, seinen minderjährigen Sohn ins Fernsehen gebracht zu haben.

Während die "Toxic"-Interpretin sich via Instagram direkt an ihren Sohn gewandt hatte, berichtete ein Insider nun HollywoodLife, Sam mache dessen Vater für das Interview verantwortlich: "Sam denkt, es war ein Tiefschlag von Kevin, Jayden ins Fernsehen zu holen. Und er denkt, er sollte sich dafür entschuldigen und es wiedergutmachen." Es sei schockierend für das Model, dass Kevin so weit gegangen ist.

Die ganze Situation sei sehr schmerzhaft für Britney und Sam tue alles in seiner Macht stehende, um sie aufzumuntern. "Es ist nicht einfach, denn wie sie bereits öffentlich zugab, weinte sie aufgrund dieser Situation bereits jeden Tag, schon bevor das Interview herauskam", verriet die Quelle. Denn Kevin hatte sie schon kurz nach dem Ende ihrer Vormundschaft als schlechte Mutter bezeichnet. Und auch ihre Söhne wollen wohl schon seit Längerem keinen Kontakt zu der Sängerin haben.

Anzeige

Getty Images Kevin Federline im November 2009

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline, Dezember 2008

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de