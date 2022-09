König Felipe und seine Letizia zollen der Queen (†96) Tribut

König Felipe von Spanien (54) und Königin Letizia (49) trauern um die Queen. Nach einem beunruhigenden Statement am vergangenen Donnerstagnachmittag folgte nur wenige Stunden später die traurige Gewissheit: Die Monarchin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Neben den Royal-Fans trauert die britische Monarchie – aber auch König Felipe und Letizia zollen dem verstorbenen britischen Oberhaupt Tribut: Im Netz meldeten sich der spanische König und seine Frau mit rührenden Worten.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des spanischen Palasts wandten sich Felipe und Letizia mit emotionalen Worten an den neuen König Charles III. (73): "Ihre Majestät Queen Elizabeth hat viele der wichtigsten Kapitel in der Geschichte unserer Welt während der letzten sieben Jahrzehnte miterlebt, geschrieben und geformt. [...] Wir werden sie alle sehr vermissen", hieß es unter anderem in dem Tweet.

Aber nicht nur die Royals trauern um das verstorbene Oberhaupt: "Wie der Rest der Nation bin auch ich zutiefst erschüttert von der Nachricht vom Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth zu hören. [...] Königin Elizabeth war ein wichtiger Teil meines Lebens, von meiner Kindheit bis heute, und ich werde sie sehr vermissen", schrieb der britische Sänger Elton John (75) kurz nach der erschütternden Nachricht im Netz.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022 in England

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien

Getty Images Elton John im Mai 2021

