Klebrige Angelegenheit: Klaudia Giez verrät Beautygeheimnis

Klaudia Giez (25) hat so einige Tricks auf Lager! Ganz offen berichtete die Insta-Beauty auch schon über ihre Selbstzweifel und wie schwer ihr die Wahrnehmung zum eigenen Spiegelbild manchmal gefallen ist. Seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel verbrachte das Model schon einige Stunden im Styling – was auch seine Vorteile haben kann. Im Rahmen der Modenschau von Marcel Ostertag auf der Berliner Fashion Week, verriet Klaudia in einem Interview mit Promiflash auf was für Beautytricks sie schwört.

Klaudia mit K hält sich an die Empfehlungen von ihrer Make-up-Artistin. Im Gespräch mit Promiflash hat das Model eine eher ungewöhnliche Antwort auf die Frage, auf welches Beautygeheimnis sie im Job und im privaten Alltag schwört: "Ich habe von meiner Make-up-Artistin so einen Schneckenschleim ausprobiert. Das macht sie immer bei mir drauf, auch wenn ich ein Shooting habe und das ist so gut", erzählte die gebürtige Polin. "Das kann man auf die trockenen Stellen auftragen und auf die Pickelchen", verriet sie weiter. Kein Wunder, Schneckenschleim soll Hyaluronsäure, Kollagen und Zink enthalten. Das sei perfekt gegen trockene Haut, Fältchen und Co.

Im Weiteren redete die Moderatorin auch über Lash Lifting. Ihre neuste Entdeckung wurde schnell zu ihrem Beauty-Favoriten. "Das habe ich mir auch vor Kurzem machen lassen und das lässt die Wimpern einfach sehr lang wirken", informierte Klaudia weiter.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez in Berlin im Juni 2020

Felipe Simon Model Klaudia Giez

Instagram / klaudiagiez Model Klaudia Giez

