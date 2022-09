Stilikone bis ins hohe Alter: Die schönsten Looks der Queen

Die Queen (✝96) begeisterte die Menschen auf unterschiedliche Weise. Der Tag ist also tatsächlich gekommen: Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass die Monarchin im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral verstorben ist. Die Welt verliert damit nicht nur eine Königin, sondern auch eine Frau mit Überzeugungen und Prinzipien, die sich den Menschen gegenüber verpflichtet fühlte. Doch ihre Fans liebten sie nicht nur für ihre Art, sondern auch für ihren ganz besonderen Stil. Promiflash stellt euch ihre schönsten Looks vor!

Im Laufe ihres Lebens trug die Queen ganz unterschiedliche Outfits, doch ein Merkmal behielt sie immer bei: Farbenfroh sollte ihre Kleidung sein. "Wenn ich beige tragen würde, würde mich niemand erkennen", soll das britische Oberhaupt einst gesagt haben. So trug sie in der Vergangenheit Kleider und Mäntel in den schönsten Farben, meistens mit einem ausgefallenen Hut kombiniert. Beim Royal Ascot im Jahr 2017, dem alljährlich stattfindenden Pferderennen im Vereinigten Königreich, hüllte sich Elizabeth zum Beispiel komplett in Gelb.

Vergangenes Jahr entschied sich die Queen beim gleichen Event für ein Outfit in der Farbe Hellblau. Die Großmutter von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) liebte es auch, auf florale Muster zu setzen, wie beim Besuch des Commonwealth-Staates Kanada im Juli 2010. Doch es musste nicht immer zu knalligen Farben gegriffen werden. Bei einem Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin im Jahr 2015 sah die Queen neben ihrem Mann Prinz Philip (✝99) in einem weißen Kleid mit silberner Krone ganz majestätisch aus.

Bei offiziellen Anlässen, wie der alljährlichen Parlamentseröffnung in Großbritannien, trug die Queen häufig ausgefallene königliche Kleider in Gold und Silber. In jungen Jahren trug Elizabeth noch verspieltere Kleidungsstücke. Während einer Australienreise im Jahr 1954 präsentierte sie sich zum Beispiel in einem dunkelgrünen Kleid mit locker sitzenden Ärmeln.

Ganz in strahlendem Weiß sahen Zuschauer die Queen bei ihrer Hochzeit im Jahr 1947. Das Hochzeitskleid wurde vom Modeschöpfer Norman Hartnell entworfen und hatte eine vier Meter lange Schleppe. Dass die Queen an ihrer Hochzeit solch ein pompöses Kleid tragen konnte, war nicht selbstverständlich. Zwei Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges waren derlei Stoffe in Großbritannien noch Rarität.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Winnipeg, Kanada

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Juni 2015 in Berlin

Getty Images Queen Elizabeth II. in London im November 2004

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1954

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. im Jahr 1958

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parlamentseröffnung im Jahr 2010

Getty Images Queen Elizabeth II. in der St. Paul's Cathedral, 2012

Getty Images Queen Elizabeth II. in Australien, 1963

Getty Images Queen Elizabeth II. und Richard Nixon in London

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit, 1947

ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit, 1947

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de