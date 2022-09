So verstehen sich die Mütter von Nick Cannons Kids wirklich

Ist bei Nick Cannons (41) Familie in Wirklichkeit alles so harmonisch? In den vergangenen zwei Jahren ist der US-amerikanische Komiker gleich sechsmal Vater geworden. Seine insgesamt acht Kinder stammen jedoch nicht etwa von einer Mutter, sondern wurden von fünf verschiedenen Frauen auf die Welt gebracht. Aktuell sollen auch schon wieder zwei neue Familienmitglieder auf dem Weg sein. Bei so vielen Müttern ist Streit ja schon fast vorprogrammiert. Ein Insider verriet jetzt, wie sich die Mamas von Nicks Kindern wirklich miteinander verstehen.

Wie Entertainment Tonight berichtete, kommen die Frauen gut miteinander klar und das Patchwork-Leben funktioniert ebenfalls weitestgehend reibungslos. "Die Mütter der Kinder von Nick Cannon sind größtenteils herzlich und respektvoll zueinander", versicherte die Quelle gegenüber dem Magazin. So würden sich Mariah Carey (53), Brittany Bell (34), Abby De La Rosa, Alyssa Scott und Bre Tiesi hauptsächlich um ihre eigenen Familien kümmern und sich nur in Angelegenheiten einmischen, die sie direkt betreffen. Vor wenigen Monaten hatte der Schauspieler eigentlich noch anderes behauptet.

Nick pflegt zudem sowohl zu den Müttern seines Nachwuchses als auch zu seinen Kindern eine gute Beziehung. "Die Mütter haben ein großartiges Verhältnis zu Nick und er tut sein Bestes, um alles unter einen Hut zu bringen [und] sich Zeit für alle zu nehmen", verriet die Quelle. Zudem versuche der 41-Jährige dafür zu sorgen, dass sich jede Mutter und jedes seiner Kinder wichtig und geliebt fühlt.

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit fünf seiner Kinder

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

YouTube / BreTiesi Nick Cannon mit seinem Sohn Legendary

