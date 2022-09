Die Emmy Awards 2022: Das waren die Highlights des Abends

Die diesjährige Verleihung der Emmy Awards hielt wieder einmal einige Überraschungen bereit! Am Montagabend fand die feierliche Zeremonie in Los Angeles statt und die Stars warfen sich für den Abend richtig in Schale. Einige durften sich auch über die beliebte Trophäe freuen: So gingen etwa Amanda Seyfried (36) und Zendaya Coleman (26) mit einem Emmy nach Hause. Aber neben den Gewinnern und aufregenden Roben gab es viele weitere Highlights an dem Abend!

So freudig das Event auch war – die Fernsehindustrie musste auch einige Verluste einstecken. In den vergangenen Monaten verstarben unter anderem Betty White (✝99), Bob Saget (✝65) und Anne Heche (✝53). Ihnen wurde bei der Emmy-Verleihung auf besondere Weise Tribut gezollt: Während John Legend (43) auf der Bühne seinen rührenden Song "Pieces" performte, wurden Fotografien der drei auf einem Bildschirm eingeblendet. Auch andere verstorbene Schauspieler wie Ray Liotta (✝67) wurden in der Animation gezeigt.

Einige Promis nutzten den Anlass jedoch auch, um ein Zeichen zu setzen. So gewann die Sängerin Lizzo (34) ihren ersten Emmy für ihre Serie "Watch Out For The Big Grrrls". Auf der Bühne hielt sie daraufhin eine beeindruckende Dankesrede: "Lasst uns einfach mehr Geschichten erzählen. Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich in den Medien immer ein Mädchen sehen, das so ist wie ich. Dick wie ich. Schwarz wie ich. Schön wie ich", richtete die "Good As Hell"-Interpretin an das Publikum.

