Doch mehr? Leonardo DiCaprio war erneut mit Gigi unterwegs!

Was läuft da zwischen Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (47)? Erst im Sommer ging die Beziehung von dem Schauspieler und seiner jahrelangen Freundin Camila Morrone (25) in die Brüche. Doch der Hollywoodstar soll bekanntermaßen kein Kind von Traurigkeit sein – in den vergangenen Tagen wurde der "Wolf of Wallstreet"-Darsteller mit Supermodel Gigi gesichtet. Jetzt besuchten Leonardo und die Blondine gemeinsam eine Party!

Laut Us Weekly wurden der Oscar-Preisträger und der einstige Victoria's Secret-Engel vergangenen Samstag auf der New York Fashion Week gesichtet. Ein Insider berichtete, dass Leonardo und Gigi gemeinsam mit dem Tennisstar Venus Williams (42) und dem Basketballspieler Ben Simmons zusammensaßen. Geht zwischen den beiden also vielleicht doch mehr?

Ein Bekannter dementierte die Liebesgerüchte vor wenigen Tagen und betonte, dass die zwei nur befreundet seien. Dennoch soll Leo an der Beauty Interesse haben – allerdings würden sie aktuell lediglich Zeit miteinander verbringen. "Sie lernen sich gerade kennen", teilte ein Insider gegenüber dem Magazin People mit. "Seit der Trennung sind erst ein paar Wochen vergangen. Seitdem verbringt Leo Zeit mit Freunden und Familie", fügte eine weitere Quelle hinzu.

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2022

Getty Images Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich der Oscars 2020 in Hollywood

