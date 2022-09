Verdammt heiß: Rita Ora posiert mit ihrem Waschbrettbauch

Rita Ora (31) zeigt, was sie hat! Die talentierte Britin ist nicht nur eine passionierte Sängerin, in ihrer Freizeit macht die Beauty auch noch leidenschaftlich gerne Sport. Die häufigen Work-outs zahlen sich offenbar aus: Immer wieder stellt die "Let You Love Me"-Interpretin ihr trainiertes Sixpack zur Schau. So wie auch jetzt: Rita teilte eine sexy Urlaubs-Fotoreihe, in der sie ihren sportlichen Körper in Szene setzt!

Auf Instagram teilte die Beauty mehrere Schnappschüsse, auf denen sie in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro selbstbewusst im Bikini posiert – auf den Aufnahmen fällt sofort Ritas durchtrainierter Bauch und ihre sportliche Figur ins Auge. Augenscheinlich fühlt die 31-Jährige sich pudelwohl in ihrer Haut.

Ritas Follower drehten bei dem Anblick völlig durch und überhäuften ihr Idol in der Kommentarspalte mit lieben Komplimenten. "Du bist so heiß, verdammt!" oder "Du siehst einfach unglaublich aus, wie kann man so schön sein?", schrieben ihre Fans beispielsweise unter den heißen Post.

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Raw Image LTD/MEGA Rita Ora im August 2022

Instagram / ritaora Rita Ora im September 2022

