Demi Lovatos Traumata waren Inspiration für ihr neues Album!

Demi Lovato (30) spricht ehrlich darüber, wie ihre persönlichen Erfahrungen ihre Musik beeinflussen! Im Leben der Sängerin war in den vergangenen Jahren eine Menge los – denn nach ihrer geplatzten Verlobung und ihrem dritten Einzug in eine Drogenentzugsklinik kämpfte sie zuletzt auch gegen eine Essstörung. Außerdem outete sich die "Camp Rock"-Darstellerin erst kürzlich als nicht-binär. Inzwischen identifiziert sie sich jedoch wieder als Frau. In einem Interview verriet Demi nun, wie sehr auch ihre schweren Tage in ihre neue Musik mit eingeflossen sind!

In einem Interview mit Apple Music sprach Demi nun über ihre persönlichen Erfahrungen und die schwere Zeit, die sie hinter sich hat. "Ich habe mich wieder in Behandlung begeben, und als ich mich geoutet habe, hatte ich all diese ungelösten Traumata, die ich nicht verarbeitet hatte", erinnerte sie sich zurück. Ihre Probleme hätten die 30-Jährige jedoch schließlich zu neuer Musik inspiriert, wie sie in dem Gespräch weiter erklärte.

"Als ich das Album machte, hatte ich in der ersten Woche eine Menge Wut in mir und ich glaube, das zeigt sich in vielen Songs wie 'Freak', 'Heaven' oder 'Eat Me'. Ich war wütend und im weiteren Verlauf des Albums begann ich, Songs zu schreiben, in denen ich meine Sexualität wirklich ausleben konnte", berichtete Demi über ihren Prozess und fügte hinzu, dass sie gegen Ende hin sogar einige Liebeslieder auf Papier brachte.

Getty Images Demi Lovato, Musikstar

Backgrid/ActionPress Demi Lovato auf Paris Hiltons Hochzeit

Getty Images Demi Lovato im Februar 2022

