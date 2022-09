Mahnwache der Queen: Darum trägt Prinz Andrew Militäruniform

Bekommt Prinz Andrew (62) eine Sonderbehandlung? Nachdem Queen Elizabeth II. (✝96) am Donnerstag verstorben ist, wurde ihr Leichnam nach Edinburgh gebracht. Dort hielten ihre vier Kinder eine zehnminütige Mahnwache ab, bei der sowohl der neue König Charles (73) als auch Prinzessin Anne (72) und Prinz Edward (58) ihre Militäruniformen trugen, während Andrew in einem Anzug erschien. Für eine weitere Totenwache wird der Sarg der Queen jetzt in der Londoner Westminster Hall aufgebahrt, wo auch Andrew seine Militäruniform tragen wird – aber warum?

Nachdem Andrew mit dem Sex-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht wurde, wurden ihm seine militärischen Titel aberkannt, was auch der Grund für die fehlende Militäruniform ist. Doch anders als in Edinburgh wird der skandalträchtige Prinz die traditionelle Mahnwache in der Westminster Hall nicht in Zivilkleidung abhalten, wie The Sun jetzt berichtete: Für diese Totenwache erhält Andrew eine Sondergenehmigung! Denn obwohl die Regeln besagen, dass nur arbeitende Royals ihre Militärkleidung tragen dürfen, wird spekuliert, dass er dies als "besonderes Zeichen des Respekts" für seine verstorbene Mutter tun darf.

Anders als sein Onkel soll Prinz Harry (37) keine Erlaubnis erhalten haben, seine Militäruniform zu Ehren seiner Großmutter zu tragen. Über seinen Sprecher gab er allerdings bereits eine Erklärung dazu ab: "[Prinz Harry] wird bei allen Veranstaltungen zu Ehren seiner Großmutter einen Morgenanzug tragen. [...] wir bitten respektvoll darum, dass der Fokus auf dem Leben und dem Vermächtnis Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. bleibt", hieß es in dem Statement.

Getty Images Prinzessin Anne, König Charles, Prinz Edward und Prinz Andrew im September 2022

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, Edinburgh September 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022 auf Windsor Castle

