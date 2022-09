Karriere-Ende? Ed Sheeran will sich an Coldplay orientieren

Geht er nach dem nächsten Meilenstein in Rente? 2011 eroberte der damals 20-jährige Ed Sheeran (31) mit seinem ersten Hit "The A-Team" die internationalen Charts. Seitdem hat der britische Singer-Songwriter fünf Alben veröffentlicht, die weltweit auf Platz eins der Charts landeten. Der "Shape of You"-Sänger ist aus den Radios dieser Welt nicht mehr wegzudenken und füllt ganze Stadien mit seinen Fans. Umso Überraschender: Ed soll jüngst Hinweise auf ein absehbares Karriere-Ende gegeben haben!

Laut The Sun habe Ed auf einer Konferenz gesagt, dass er sich bei seinem nächsten großen Karriere-Ziel an einer echten Mega-Band orientieren wolle: "Coldplay haben 20 Jahre gemacht, also ich würde auch gerne auf 20 Jahre Karriere kommen. Ich denke, das ist ein erreichbarer Meilenstein". Seine Fans glauben, dass dieser Meilenstein womöglich auch einen potenziellen Schlussstrich für den Briten darstellen könnte. Aufgrund seines frühen Karriere-Starts 2011 blieben ihm dann allerdings nur noch neun Jahre im Musik-Business.

Ed hatte schon einmal angekündigt, mit der Musik aufzuhören. Nachdem er 2019 seine heutige Frau Cherry Seaborn (30) heiratete, verkündete er seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit. Im August 2020 wurde Ed das erste mal Vater einer Tochter. Kurz danach, im Juni 2021 meldete sich er Superstar aber überraschend mit seiner Single "Bad Habits" zurück.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

