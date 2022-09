Darum war Prinzessin Kates Sohn Louis nicht auf Beerdigung

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) wollten ihn wohl nicht dabei haben. Am vergangenen Montag wurde Queen Elizabeth II. (✝96) in London beerdigt. Für das Staatsbegräbnis kam man am Vormittag in der Westminster Abbey zusammen, danach wurde der Sarg mit einem großen Trauerzug in die St. George's Chapel im Schloss Windsor transportiert. Dieser Zeremonie wohnten viele Angehörige bei – so auch Kate mit ihren Kindern George (9) und Charlotte (7) – doch warum durfte Kate und Williams Sohn Louis (4) nicht mit?

Als die dreifache Mutter nur mit zwei Kindern die Kirche betrat, stellten sich alle die Frage, wo ihr jüngster Sprössling abgeblieben ist. "Kate und William haben hin und her überlegt, ob Louis an der Beerdigung der Königin teilnehmen soll", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Die beiden seien zu dem Entschluss gekommen, dass der Gottesdienst sowie die Prozession einfach zu überwältigend seien und zu lange für einen Vierjährigen dauern würden. Aus diesem Grund blieb Louis mit einer Nanny zu Hause.

Ein Royal-Experte kam ebenfalls auf die schwierige Entscheidung zu sprechen, welche Kinder mit zum Staatsbegräbnis dürfen. "Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn [William und Kate] sogar die Kinder selbst gefragt hätten, ob sie teilnehmen möchten", erklärte er und merkte an: "Ich glaube, sie lieben ihre Familie sehr und ich denke, das hat für sie oberste Priorität."

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor Sandringham House

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de