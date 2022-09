Warum zerbrach der Lord Chamberlain am Queen-Sarg den Stab?

Was hatte das zu bedeuten? Am vergangenen Montag fand das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (✝96) statt. Am Vormittag wurde erst ein Gottesdienst abgehalten, dem Angehörige, Freunde und auch einige Staatsoberhäupter beiwohnten. Im Anschluss wurde der Sarg in einer Prozession zur St. George's Chapel gebracht, wo die einstige Königin am Abend dann beigesetzt wurde. Bevor der Sarg der Queen in die königliche Gruft gelassen wurde, zerbrach der Lord Chamberlain erst seinen Amtsstab – aber warum machte er das?

Bevor die Queen ihre letzte Reise antrat, spielte sich folgende Szene bei der Zeremonie ab: Der Lord Chamberlain – Andrew Parker – stand vor dem Sarg der Queen und zerbrach seinen Amtsstab, der dann zu der Königin gelegt wurde. Laut People ist das eine alte Tradition, die das Dienstende des Lords Chamberlain für die Monarchin signalisieren soll. Seine Tätigkeiten gelten als das höchste Amt, das im Königshaus vergeben wird. Er hat unter anderem die Funktion, alle königlichen Ernennung zu überwachen, zwischen dem Monarchen und dem House of Lords zu kommunizieren sowie die Verpflichtungen zwischen dem Clarence House und dem Buckingham-Palast zu koordinieren.

Der Zeremonie wohnte nur der engste Familienkreis der ehemaligen Königin bei. Nachdem alle zugesehen hatten, wie der Stab gebrochen wurde, ließ man den Sarg in die Gruft ab. Dort ist Elizabeth mit ihrem Mann wiedervereint, denn sie wurde neben Prinz Philip (✝99) beigesetzt.

Getty Images König Charles III. und der Lord Chamberlain mit dem zerbrochenen Amtsstab

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2016

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

