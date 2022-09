Das sagen die Fans zu den "Temptation Island V.I.P."-Paaren

Wie kommen die Temptation Island V.I.P.-Paare bei den Fans an? Endlich ist es offiziell: Ab dem 4. Oktober öffnet die Insel der Verführung wieder ihre Pforten. Dieses Mal testen altbekannte Reality-TV-Stars ihre Treue. Mit dabei sind Christina Dimitriou (30) mit ihrem Partner Aleksandar Petrovic (31), die Ex on the Beach-Stars Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30), On-off-Pärchen Michelle Daniaux und Luigi Birofio sowie Ex-Bachelorette-Kandidat Aurelio Savina (44) und seine Freundin Larissa. Doch was halten die "Temptation Island"-Fans von diesem Line-up?

Die Promiflash-Leser haben laut einer Umfrage schon jetzt einen klaren Favoriten: Von 2.001 Teilnehmern (Stand 22. September, 14:15 Uhr) freuen sich 57,6 Prozent (1.150 Votes) am meisten auf Michelle und Gigi. Deutlich abgeschlagen, aber auf Platz zwei landen Sandra und Tommy mit 18,3 Prozent (366 Votes). An dritter Stelle mit 12,5 Prozent (251 Votes) liegen Aurelio und seine Larissa. Am wenigstens begeistert sind die Fans allerdings von Christina und Aleks, die mit nur 11,7 Prozent (234 Votes) den letzten Platz belegen.

Auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash wird schon hitzig diskutiert. "Michelle und Gigi? Die sind doch gar kein Paar, oder?", wunderte sich ein User. Immerhin zogen die beiden in der vergangenen Staffel von "Ex on the Beach" einen Schlussstrich. Ein anderer Nutzer jubelte nur: "Hammer! Kranker Cast. Mehr geht nicht. Ich bin sowas von gespannt!"

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina mit seiner Freundin Larissa

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

