Jetzt meldet sich Pietro Lombardi (29) zu Wort! In den vergangenen Wochen war es ruhig um den Sänger geworden. Nach der Trennung von seiner Ex Laura Maria Rypa (25) hatte Pie vor Kurzem verkündet, sich in der kommenden Zeit von Social Media zurückzuziehen und sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Am Wochenende wurde der Musiker allerdings mit einer berühmten österreichischen Influencerin gesichtet und schürte damit eifrig Liebesgerüchte. Doch läuft zwischen ihm und Fashionbloggerin Doina Barbaneagra wirklich was? Pietro klärt endlich auf.

"Ich habe die Spekulationen mitbekommen. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Es gibt keine neue Freundin", betont der 29-Jährige gegenüber Guten Morgen Deutschland. Der "Kämpferherz"-Interpret kann nicht wirklich verstehen, dass das Treffen mit der hübschen Brünetten direkt auf die Goldwaage gelegt werde. "Man kann sich ja wohl mit jemandem treffen, ohne mit ihm zusammen zu sein", erklärt er und stellt ein für alle Mal klar, Single zu sein.

Für Pietro kommt es momentan offenbar gar nicht infrage, der Liebe eine weitere Chance zu geben. "Ich konzentriere mich auf mich und auf meinen Sohn", führt er aus. Weitere Infos zu dem Spaziergang mit Doina durch Wien gibt der Kölner seinen Fans hingegen nicht.

Instagram / itsdoina Influencerin Doina Barbaneagra

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im Januar 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi, Januar 2020

