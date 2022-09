Ganz selten: Channing Tatum und Zoe beim Dinner in New York

Channing Tatum (42) und Zoe Kravitz (33) genießen eine gemeinsame Auszeit! Die beiden Hollywood-Stars schrieben eine der schönsten Liebesgeschichten des vergangenen Jahres – machten aber lange ein Geheimnis aus ihrer Beziehung. Erst als sie Hand in Hand die Met Gala verließen, wagten sie den Schritt in die Öffentlichkeit. Doch Pärchen-Pics der beiden sind immer noch superselten: Jetzt wurden Channing und Zoe aber gemeinsam in New York gesichtet.

Auf den Fotos sind Channing und Zoe nach einem ausgiebigen Dinner-Date in der Ostküstenmetropole zu sehen. Der Magic Mike-Star kombiniert ein legeres braunes Hemd zu weißem Shirt und dunkler Hose. Seine Partnerin entschied sich für ein elegantes schwarz-weißes Outfit mit heller Bluse und farblich abgestimmter Handtasche. Um die Liebe der beiden Megastars scheint es bestens bestellt zu sein.

Ende August waren die zwei nämlich erst zusammen im Urlaub in Italien gesichtet worden. Vor dem malerischen Küstenort Positano ließen sie es sich auf einer Jacht gut gehen. An Bord tauschten Channing und Zoe innige Zärtlichkeiten miteinander aus.

Instagram / zoeisabellakravitz Die Schauspielerin Zoe Kravitz im Februar 2022

ActionPress / Backgrid Channing Tatum im September 2022

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz an Halloween 2021

