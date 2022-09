Erstes Baby: Bekommen Rafael Nadal und María einen Jungen?

Wissen die beiden das Geschlecht bereits? Nachdem die Gerüchteküche bereits gebrodelt hatte, bestätigte Rafael Nadal (36) im Juni, dass er und seine Frau María Francisca Perelló ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Weitere Informationen dazu behielt die Tennis-Legende allerdings vorerst für sich. Auch über das Geschlecht bewahrte der 36-Jährige Stillschweigen. Doch jetzt scheint durchgesickert zu sein, ob Rafael und María einen Jungen oder ein Mädchen bekommen.

Rafael und seine Frau erwarten angeblich einen Sohn. Das verkündete das spanische Magazin Hola! am Donnerstag. Das Paar, das bereits 14 Jahre lang zusammen war, als es im Oktober 2019 in einer britischen Festung auf Mallorca heirateten, hat sich bisher nicht offiziell zu den Berichten geäußert. Ob die beiden tatsächlich einen Jungen bekommen, ist also noch nicht bekannt.

In letzter Zeit stand zudem Marías Gesundheitszustand im Fokus. Ende August wurde bekannt, dass die werdende Mutter in eine Privatklinik eingeliefert wurde. Damals hieß es, die Ärzte hätten beschlossen, sie vorsorglich zu überwachen. Weitere Details über ihren Zustand und den ihres Babys sind allerdings bisher noch nicht bekannt geworden.

Getty Images Rafael Nadal im Juni 2022 in London

Getty Images Rafael Nadal, Tennisspieler

Getty Images Rafael Nadal, Tennisprofi

