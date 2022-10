Während Trauerphase: Meghan und Kate haben kein Wort geredet

Herrscht etwa Eiszeit zwischen Prinzessin Kate (40) und Herzogin Meghan (41)? 2020 haben Prinz Harry (38) und seine Gattin die Entscheidung getroffen, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten. Dafür machen viele Briten vor allem die Suits-Darstellerin verantwortlich. Um der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) die letzte Ehre zu erweisen, sind die Wahlamerikaner zurück nach Großbritannien gereist – doch vor allem Kate soll sich mit der Rückkehr ihrer Schwägerin schwergetan haben. Kate und Meghan sollen während der Trauerphase kein Wort miteinander gesprochen haben!

Wie der Royal-Experte Russell Myers von Daily Mirror wissen will, sollen sich Kate und Meghan während der Beerdigung, der Prozession und den anderen offiziellen Terminen im Zuge des Todes der Königin keines Blickes gewürdigt haben. Denn auch wenn sich Prinz William (40), Harry und ihre beiden Frauen bei einem vermeintlich versöhnlichen Spaziergang zeigten, sollen Kate und Meghan während der ganzen Tage nicht miteinander gesprochen haben.

Dass es bis auf Weiteres keine Versöhnung geben werde, liege vor allem an Harrys Biografie, die der Sohn des Königs in den kommenden Monaten veröffentlichen will. "Man hat das Gefühl, dass es wenig Sinn hat, eine Verbesserung der Beziehungen anzustreben, solange nicht alle Karten auf den Tisch gelegt sind", erklärte der königliche Korrespondent weiter.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate vor dem Schloss Windsor

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinzessin Kate im September 2022 in London

