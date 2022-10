Diese "The Masked Singer"-Maske ist schon jetzt der Favorit!

Der Ratespaß bei The Masked Singer ist wieder in vollem Gange! Heute Abend läuft die zweite Folge von Staffel sieben der beliebten TV-Show. Nachdem in der vergangenen Woche Katja Burkard (57) als Brokkoli enttarnt wurde, kämpfen heute noch acht kostümierte Promis um ihren Platz in dem Format. Aber welche Maske kommt bei den Zuschauern bisher eigentlich am besten an? Die Promiflash-Leser haben schon jetzt einen klaren Favoriten!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 8. Oktober, 17:30 Uhr] zeichnet sich ein eindeutiges Ergebnis ab: Der Werwolf ist mit 234 von insgesamt 621 Votes der Favorit der Fans – das entspricht 37,7 Prozent des Gesamtergebnisses. Auf dem zweiten Platz landete der Maulwurf mit 118 Stimmen beziehungsweise 19 Prozent. Auch die Zahnfee konnte bislang schon einige Zuschauer begeistern – sie bekam 113 Votes (18,2 Prozent) und landet damit auf Platz drei des Votings. Der Goldi liegt mit 59 Stimmen (9,5 Prozent) auf dem vierten Platz.

Bei den hinteren vier Plätzen gab es ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen! Die Trillerpfeife erreichte mit 27 Stimmen – also 4,3 Prozent des Ergebnisses – den fünften Platz. Walross Waltraut und No Name folgen auf Platz sechs und sieben mit jeweils 25 (4 Prozent) und 23 (3,7 Prozent) Votes. Das Schlusslicht der Umfrage bildet die Black Mamba – die Schlange konnte gerade einmal 22 Leser (3,5 Prozent) von sich begeistern.

ProSieben / Willi Weber Der Maulwurf bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Die Trillerpfeife bei "Masked Singer" 2022

ProSieben / Willi Weber Black Mamba bei "Masked Singer" 2022

