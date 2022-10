"Wild": Sylvie Meis steht auf Ehemann Niclas' neue Frisur

Sylvie Meis (44) ist begeistert vom neuen Look ihres Mannes Niclas Castello. Im Juni 2019 lernte die Moderatorin den Künstler auf der Hochzeit von Barbara Meier (36) kennen und lieben. Ein Jahr später wagten auch sie den Gang vor den Traualtar. Seither hat sich der gebürtige Thüringer ein wenig verändert: Statt einer Kurzhaarfrisur trägt er seine Haare nun kinnlang. Wie Sylvie jetzt ausplauderte, stehe sie total auf die neue Wallemähne ihres Gatten.

"Ich finde den Look meines Mannes ganz großartig. Ein wenig wild und verrückt, aber vor allem besonders", schwärmte die 44-Jährige im Interview mit Bild. Die Mutter eines Sohnes finde es toll, wenn ein Mann in Bezug auf sein Äußeres experimentierfreudig sei und "nicht in jede Norm passen will". Doch wer von ihnen braucht nun länger im Bad, wenn es ums Stylen der Haare geht? "Das ist einfach, auf jeden Fall ich", stellte Sylvie klar.

Die Moderatorin kam aber nicht nur beim Gespräch über Niclas' neue Haarpracht ins Schwärmen – sie liebt auch die inneren Werte des 44-Jährigen. "Niclas versteht und nimmt mich, wie ich bin. Match made in Heaven sagen wir immer. Ich bin sehr glücklich und dankbar!", freute sich die ehemalige Let's Dance-Moderatorin.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello

Anzeige

Anita Bugge / Future Image Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello, September 2022

Anzeige

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de