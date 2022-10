Aus der Haft entlassen: So ergeht es Betrügerin Anna Sorokin

Anna Sorokin ist wieder auf freiem Fuß. Die Deutsche mit russischen Wurzeln war wegen Diebstahls und Betrug im Gefängnis. In der Vergangenheit hatte sie sich in New York als Millionärin ausgegeben und sich so eine beachtliche Summe Geld erschlichen. Vor einigen Tagen wurde die Hochstaplerin allerdings gegen strenge Auflagen entlassen. Anna hat Hausarrest und muss eine elektronische Fußfessel tragen. Trotz allem scheint es ihr sehr gut zu gehen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de