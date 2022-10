Das stört Christina an der "Temptation Island V.I.P."-Villa!

Christina Dimitriou (30) hätte wohl lieber die Temptation Island V.I.P.-Villa der Männer bezogen! In der ersten Folge des beliebten Fremdflirt-Formats bekamen die diesjährigen Kandidaten zum ersten Mal ihr Domizil zu Gesicht. Die Jungs waren mit ihrer luxuriösen Unterkunft sehr zufrieden, doch die Girls waren von ihrer rustikalen Bleibe total enttäuscht. Im Promiflash-Interview erzählte Christina jetzt, was sie an der Frauenvilla am meisten gestört hat!

Im Gespräch mit Promiflash stellte die 30-Jährige klar, dass ihr die Unterkunft von außen eigentlich gut gefallen habe. "Aber von innen einfach wie ein Ferienhaus mit alten Möbeln und es hat auch komisch gerochen", führte sie weiter aus. Christina sei deshalb ziemlich verwundert gewesen, schließlich sei sie von ihren bisherigen Reality-TV-Formaten eigentlich "Besseres gewohnt". "Für mich war das einfach nur ein Abturn", betonte die Influencerin.

Das Domizil der Männer habe Christina hingegen deutlich besser gefallen. "Ich fand die Villa meganice und hätte mir diese Villa oder eine ähnliche in dem Stil vorgestellt", gab die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin ehrlich zu. Trotzdem habe sie ihren Mitstreitern die Unterkunft und den ganzen Luxus natürlich gegönnt.

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Frauenvilla

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Männervilla

