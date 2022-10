Liebes-Comeback? Kanye West geht mit Vinetria in ein Hotel

Kanye West (45) hat mal wieder eine neue (alte) Flamme an seiner Seite. Der Rapper machte jüngst durch seine Äußerungen in den sozialen Medien einige Schlagzeilen. Er nahm sogar Kris Jenner (66), die Mutter seiner Ex Kim Kardashian (41), als Profilbild auf Instagram und verwunderte damit nicht nur seine Fans. Vor einigen Tagen verteilte er aber auch Lob: Er nannte seine Ex Vinetria eine Königin. Das scheint Wirkung gezeigt zu haben: Die beiden waren zusammen unterwegs.

Auf Bildern, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, sind die beiden Stars zusammen zu sehen. Kanye und Vinetria wurden beim gemeinsamen Betreten eines Hotels fotografiert und wirkten dabei sehr glücklich. Es ist unklar, ob die beiden zusammen in der Unterkunft wohnten oder nicht, aber sie blieben dicht beieinander, während sie durch das Hotel liefen und scheinbar eincheckten. An einem Punkt konnte man ein Lächeln auf beiden Gesichtern sehen – sie scheinen sich in der Nähe des anderen sehr wohlzufühlen.

Das Model und der Rapper sollen Ende des vergangenen Jahres angebandelt haben. Vinetria soll sogar schon bei dem "Gold Digger"-Interpreten gewohnt haben. Aber ihre Romanze war nicht von Dauer: Bereits wenige Wochen später war bei den beiden wieder alles aus und vorbei.

Anzeige

Instagram / vinetrria Vinetria, Model

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / vinetrria Vinetria, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de