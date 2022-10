Nach Unfall: Kaley Cuocos Bein musste fast amputiert werden

Kaley Cuoco (36) berichtet von einer schweren Zeit in ihrem Leben! Dass die Schauspielerin Tiere über alles liebt, ist sicherlich kein Geheimnis mehr: Neben Hunden und Schweinen teilt die Blondine ihr Zuhause auch mit einigen Pferden – denn wenn Kaley nicht gerade für Dreharbeiten vor den Kameras steht, findet man sie auf dem Rücken eines Pferdes. Jetzt überraschte sie allerdings ihre Fans mit einem Schockmoment: Nach einem Reitunfall vor mehr als zehn Jahren wurde fast Kaleys Bein amputiert!

In dem Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" berichtete Kaley gemeinsam mit ihrem ehemaligen Co-Star Johnny Galecki (47) und dem The Big Bang Theory-Schöpfer Chuck Lorre (69) von dem Moment, als sie nach einem Reitunfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde: "Das war die dunkelste, beängstigendste Zeit in den zwölf Jahren [der Serie]. Kaley hätte ihr Bein verlieren können. Es war eine Reihe von Wundern, die es uns ermöglichten, diese Zeit zu überstehen, und dass sie am anderen Ende wieder gesund herauskam", offenbarte der Produzent unter anderem.

"Am Ende war alles in Ordnung, und ich konnte eine Woche später wieder arbeiten, aber die Ärzte meinten, ich würde nie wieder laufen können. [...] Es hat die Leute erschreckt", ergänzte Kaley selbst. "Als ich dich das erste Mal in diesem Zustand gesehen habe, habe ich in meiner Garage Tränen vergossen", reagierte Johnny daraufhin.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Zwergpony Fiona

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Galecki und Kaley Cuoco in Los Angeles 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de