Fünf Fun-Facts über Emma Roberts neuen Freund Cody John

Das wusste wahrscheinlich noch niemand über Emma Roberts (31) Neuen. Die Schauspielerin ist wieder total verliebt. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Emma und ihr Partner Garrett Hedlund (38) sich getrennt haben: Nach fast drei Jahren Beziehung und einem gemeinsamen Sohn zog das Paar schließlich den Schlussstrich. Nun hat Emma einen neuen Mann an ihrer Seite: Cody John. Viel ist über den Hottie nicht bekannt – diese fünf Fakten allerdings schon.

Cody ist ein Schauspieler. Wie Emma hat er sowohl in Fernsehserien als auch in Filmen mitgewirkt, aber sein Lebenslauf zeigt, dass er noch keine lange und umfangreiche Karriere hinter sich hat. Er ist nämlich ziemlich neu im Schauspielgeschäft. Seine ersten schauspielerischen Projekte stammen aus dem Jahr 2018 und umfassen unter anderem eine Rolle als Guy in der Fernsehserie Verified. Peolple berichtet außerdem, dass er angeblich Emmas Sohn noch nicht kennengelernt hat. "Emma ist vorsichtig, wenn es darum geht, ihren Sohn mit neuen Leuten zusammenzubringen, aber sie weiß, dass der Tag bald kommen wird", so eine Quelle.

Zudem scheint er einen großen Sinn für Humor zu haben. Die Bildunterschriften zu seinen Instagram-Beiträgen regen nämlich zum Schmunzeln an. Ein Foto zeigt ihn, wie er sich ein iPad ans Ohr hält, während er draußen sitzt. "Dieses Telefon ist scheiße", schrieb er dazu. Sein Charakter soll eine Sache sein, die Emma an ihm so schätzt: "Emma liebt Codys Persönlichkeit", so der Insider. "Er ist wirklich lustig und sie haben eine gute Zeit zusammen."

