Zwei Monate nach Entbindung: Novalanalove posiert in Dessous

Novalanalove (31) scheint sich in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen! In den vergangenen Monaten fieberten die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Opoku heißt, und ihr Mann DJ Jeezy (45) auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Im August war es dann endlich so weit: Die Eheleute begrüßten ihre Tochter Nola auf der Welt. Zwei Monate nach der Entbindung gab Farina nun ein Update zu ihrem After-Baby-Body: Sie posierte in heißen Dessous im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige nun ein paar Aufnahmen, in denen sie ihr neues Outfit für drunter präsentierte. Während sie in einem Video ein weißes Set mit Spitze trug, zeigte sie in einem weiteren Clip ein ähnliches Set in Schwarz. Dabei war kaum zu übersehen, wie sehr sich Farinas Body seit der Entbindung verändert hat. Von restlichen Babykilos fehlte nämlich jede Spur!

Seit der Geburt ihrer Tochter beweist die Kölnerin immer wieder, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht. "Seitdem sie auf der Welt ist, will ich immer die Zeit anhalten, dass immer alles genau so bleibt, dass sie nicht größer wird, dass dieser Moment jetzt gerade so bleibt – aber dann wird es einfach von Tag zu Tag besser", schwärmte Farina erst vor wenigen Tagen von ihrem Nachwuchs.

Instagram / novalanalove Novalanaloves Tochter Nola, Oktober 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im Oktober 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove mit Tochter Nola im Kinderwagen

