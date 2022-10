Deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin glaubt an Gerechtigkeit

Anna Sorokin hält ihre Füße trotz elektronischer Fußfessel weiterhin nicht still! Die deutsche Hochstaplerin saß 20 Monate in Haft, bis sie Anfang Oktober auf freiem Fuß gesetzt wurde. Ihr Delikt: Sie hat die New Yorker High Society um Millionen betrogen. Bald soll die Straftäterin deshalb aus ihrer Wahlheimat New York abgeschoben werden. Doch nach Deutschland zurückzukehren ist für Anna keine Option!

Am Donnerstag hat TMZ live ein Interview mit der 31-Jährigen geführt. In dem erklärte Anna: "Ich habe eine zweite Chance verdient." Die in Russland geborene Betrügerin glaube, dass ihr Prozess in den USA stattfinden wird, weil die Amerikaner "besessen" seien von wahren Verbrechen wie des ihren. Ihre Geschichte habe in den Staaten eine große Popularität genossen.

Der Netflix-Star wurde aber nicht einfach so aus dem Gefängnis entlassen. Ihre Freilassung war mit einigen Auflagen verbunden. Neben des Tragens einer Fußfessel musste eine Kaution in Höhe von 10.000 Dollar für sie hinterlegt werden. Außerdem muss die Betrügerin ihre Freiheit im Hausarrest verbringen. Social-Media Verbot hat sie auch erhalten.

Anzeige

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

Anzeige

Getty Images Anna Sorokin im April 2019

Anzeige

Getty Images Anna Sorokin bei ihrer Gerichtsverhandlung im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de