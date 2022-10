Tanja Makarić wurde im Hotel für eine Obdachlose gehalten!

Tanja Makarić (25) wäre fast aus dem Hotel geflogen! Dabei lebt die influencerin mit ihrem Partner Julian Claßen (29) gerade ein absolutes Luxus-Leben. Das Paar genießt seine Zeit nicht nur in dem luxuriösen Ferienhaus des YouTubers in Spanien. Derzeit turteln die beiden sogar durch Kanada. Da kam es für die Beauty allerdings zu einem unschönen Zwischenfall: Weil man sie für eine Obdachlose gehalten hat, wurde Tanja fast aus dem Hotel geschmissen!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 25-Jährige die Geschichte, die sich in ihrem kanadischen Hotel ereignet hatte. "Der Rezeptionist hat mich irgendwie für eine Obdachlose gehalten", staunte Tanja selbst. Eigentlich habe sie nur zwei Flaschen Wasser holen wollen – doch stattdessen wollte der Mitarbeiter sie verjagen. "Dann sagt er: 'Du wohnst hier nicht, verlass bitte das Hotel!'", erinnerte sich die Brünette an die Szene. Selbst als sie ihm seine Zimmernummer gegeben hatte, wollte der Rezeptionist nichts davon wissen. "Geh zurück auf die Straße, wo du hingehörst!", habe er geschrien.

Tanja wusste mit dieser Situation kaum umzugehen. "Irgendwie kannst du ja auch nichts sagen, weil du muss ja immer wieder hierhin zurückkommen", erklärte sie und beschwerte sich abschließend: "Ich war so geschockt. [...] Das war richtig unhöflich. Richtig, richtig unhöflich."

Tanja Makarić im August 2022

Tanja Makarić am kinderTag in Berlin im September 2022

Tanja Makarić, Freundin von Julian Claßen

