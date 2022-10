Wie war es für Julia Roberts, George Clooney zu küssen?

Wie war es wohl für Julia Roberts (54), den Sexiest Man Alive und dazu auch gleich noch besten Freund abzuknutschen? Gemeinsam mit Schauspielkollege George Clooney (61) stand sie jetzt für die romantische Komödie "Ticket ins Paradies" vor der Kamera, die am 21. Oktober in die Kinos kommen soll. Vor der Kamera ging es heiß her. Jetzt verraten Julia und George, wie die gemeinsame Kussszene für sie war!

In einem Interview mit Today fragte Moderatorin Hoda Kotb die beiden, ob es unangenehm gewesen sei, einige Szenen zu drehen – darunter eine, in der sich die beiden küssen. George scherzte daraufhin: "Das war, als meine Frau und meine Kinder zu Besuch waren." Julia erklärte: "Es ist, als würde man seinen besten Freund küssen." Die Freunde offenbarten, dass die Dreharbeiten für die Kussszene etwa "sechs Monate" gedauert hätten.

"Ich habe meiner Frau gesagt: 'Wir haben 80 Takes gebraucht'", sagte George der New York Times. "Sie meinte: 'Was zum Teufel?'" "Es brauchte 79 Takes, in denen wir lachen, und dann den einen Take, in dem wir uns küssen", führte Julia weiter aus. Ihr Kumpel ergänzte daraufhin scherzhaft: "Nun, wir mussten es richtig machen."

Getty Images George Clooney und Julia Roberts, 2016

Getty Images Julia Roberts und George Clooney, Schauspieler

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im Oktober 2006

